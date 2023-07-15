15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlar, anma etkinlikleri kapsamında yürüyüşler gerçekleştirdi, konuşmalar dinledi ve sinevizyon gösterimleri izledi. Valiler, belediye başkanları ve milletvekilleri de konuşmalar yaparak şehitleri anma ve gazilere teşekkür etme mesajları verdi.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Konya'daki anma etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde Mevlana Meydanı'na yürüdü. Burada toplanan kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programında yaptığı konuşmayı dinledi.

Sultan Selim Camii Müezzini Ali Kıyak'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" sinevizyon gösterimi yapıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, burada yaptığı konuşmada, böyle aziz bir milletin mensubu olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Toplumun hissiyatına tercüman olmayan, toplumun geleneklerini taşımayan bir anlayışın kabul edilemez olduğunu ifade eden Özkan, "İnsanımızı iman, eğitim, Kur'an hizmeti diyerek kandıranların geldikleri noktayı hepimiz görüyoruz. Bizim medeniyetimizin özünde sevgi, barış, hoşgörü, adalet vardır." diye konuştu.

Vali Özkan'ın ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 15 Temmuz gazilerinden Halit Şener de konuşma yaptı.

Program, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı ile Dursun Ali Erzincanlı ve Ömer Karaoğlu konserleriyle devam etti.

Karaman

Karaman'da Vali Tuncay Akkoyun, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dinlendi.

Vali Akkoyun, 7 yıl önce bu gece yaşananları bir kez daha hatırlamak, şehitleri yad etmek ve gazilere şükranlarını sunmak üzere bulunduklarını belirtti.

Milletlerin hafızalarında unutulmayacak ve yüzyıllar boyunca dilden dile aktarılacak tarihi dönüm noktaları olduğunu ifade eden Akkoyun, "Aziz milletimizin tarihinde de 15 Temmuz tam olarak işte böyle bir hadisedir. O gece aziz milletimiz, hain darbe girişimini, onurlu direnişiyle, yalçın dağlar misali sarsılmaz imanından aldığı güçle, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bozguna uğratmış ve hafızalardan asla silinmeyecek büyük bir destan yazmıştır." diye konuştu.

Aksaray

Aksaray'da da vatandaşlar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda birlik ve beraberlik sloganı attı, 15 Temmuz'da vatan için canını feda eden şehitleri andı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz'a ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularınca Aksaray Şehitliği'nden yürüyüşle getirilen Türk bayrağı Vali Hamza Aydoğdu'ya teslim edildi.

Aydoğdu, burada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini hatırlattı.

Kentte düzenlenen etkinliklerle tüm şehitleri andıklarını aktaran Aydoğdu, şöyle konuştu:

"İstiklali ve istikbali borçlu olduğumuz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bin yıldır her karışını şehit kanlarıyla topladığımız bu toprakların vatan toprağı haline gelmesi ve ilelebet vatan toprağı olarak kalması için verdiğimiz mücadelelerde yer alan gazilerimizi minnetle şükranla yad ediyorum. Türk milleti feraseti, imanıyla bu hain kalkışmayı bastırdı. Cenabıallah bizlere böyle günleri ve geceleri bir daha yaşatmasın."

Ardından, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy da konuşma yaptı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Kent Meydanı'ndaki etkinlikler ise mehteran takımının gösterisiyle başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularınca Ordu Bulvarı'ndan başlanan sancak koşusuyla getirilen Türk bayrağı, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na teslim edildi.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitlere dua edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.

Vali Yiğitbaşı, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yılında şehitleri rahmetle yad etti.

Tarihin en alçak saldırılarından birine 7 yıl önce şahit olunduğunu aktaran Yiğitbaşı, "Bu 15 Temmuz anma etkinliklerinde bir yandan hüzünlüyüz ancak bir yandan da farklı duygular içerisindeyiz. Bu milletin, böylesine aziz, necip ve cesur bir ferdi olmaktan gururlu ve onurluyuz. 15 Temmuz'u andıkça bu duyguları yeniden yaşamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan ile Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Enes Kala ve Şule Taşkıran Kala da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından şiirler okundu, müzik dinletisi sunuldu.