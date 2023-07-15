Ordu, Artvin, Rize ve Trabzon'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi. Ordu'da Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Tuncay Sonel, şeref defterini imzaladı. Artvin'de Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Rize'de Şuayip Seferoğlu'nun kabri ziyaret edildi. Trabzon'da Sedat Kaplan'ın kabri ziyaret edildi.

Ordu, Artvin, Rize ve Trabzon'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Ordu'da Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Tuncay Sonel, şeref defterini imzaladı.

Vali Sonel, yaptığı konuşmada, geçmişten bugüne vatan topraklarında binlerce şehit verildiğini söyledi.

Birlik ve beraberliği bozmadan ülkenin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirten Sonel, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi hain, alçak FETÖ terör örgütü ve uzantıları, bu güzelim vatanımızı, bu güzelim kardeşliğimizi yerle bir etmek istediler. Ama kimse kusura bakmasın, bu millet öyle bir aziz millet ki Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gözlerini kırpmadan, hiç düşünmeden ki aramızda 15 Temmuz gazilerimiz de var, meydanlara çıktılar. Çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine kendilerini siper ettiler."

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Sonel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, siyasi parti temsilcileri ve diğer protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

Artvin

Artvin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Vali Yılmaz Doruk ve beraberinde Garnizon Komutanı Yarbay Özgür Ayaz, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Albay Soner Süzer, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Merve Nilda Yavuzdemir, gaziler ve şehit yakınları ile bazı daire amirleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Doruk, burada yaptığı konuşmada tek yürek olarak darbecilere karşı yürütülen destansı direnişin sonunda kazanılan demokrasi zaferinin gururunu yaşadığını kaydetti.

Darbe girişiminin yaşandığı gece istiklal ve istikbal uğruna toprağa düşen şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Doruk, o gecenin gazi kahramanlarına da şükranlarını iletti.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, şehitler için dua edildi.

Rize

Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Aydın Bilsel, İl Müftüsü Naci Çakmakçı ve beraberindekiler, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında İstanbul Saraçhane'deki Büyükşehir Belediyesi önünde, darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Şuayip Seferoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Merkeze bağlı Küçükköy Mahallesi'nde, Seferoğlu'nun kabri başında düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa şehidin yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Güngör, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İdris Altuntaş ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Ardından Şeyh Camisinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı.

Trabzon

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak, tedavi görmek üzere gittiği Ankara'da, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit edilen Sedat Kaplan'ın kabrini ziyaret etti.

Yomra ilçesine bağlı Oymalı Mahallesi'nde Kaplan'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.