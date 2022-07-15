15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı,Saraçhane Meydanı'nda başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tören alanına geldi.

Anma programı, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan 252 kişi için Kur'an-ı Kerim okunarak başladı. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşma gerçekleştirdi.

Anma programında konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Aziz şehitlerimiz Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun sağlıklı bir ömür diliyorum. Türk milleti gazi bir millettir, ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyen soylu bir iradeyi yenecek muasır bir güce henüz dünya üzerinde karşılaşılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti. Tehlike bu boyuttaydı. Milletimiz sayesinde teröristler hak ettiği tepkiyi görmüşlerdir.

Demek ki bu soysuz ve kansızlar vatanı koruyoruz bahanesiyle kast ve ihanetin alt yapısını oluşturmuşlardır. FETÖ, Türkiye'ye pusu kurmuş, tuzağa çekmiştir.

Türk milleti 15 Temmuz akşamından itibaren kucaklaşıp demokrasinin namusunu müdafaa etmiştir. 'Vatanı koruyoruz' bahanesiyle ihanet etmenin alt yapısını oluşturmuş. Müdahale için uygun zamanı kollamıştır.

"DEVLETİN VE MİLLETİN BEKASI HER TÜRLÜ ARAYIŞIN ÖNÜNDEDİR"

Yeni tartışmalara kapı aralamak bize göre anlamsızdır. 15 Temmuz'dan ibret almak lazımdır. Siyasi düşüncesi parti aidiyeti ne olursa olsun herkesin ortak gayesi Türkiye'nin varlığı bağımsızlığı üzerinde mutabakat sağlamak olmalıdır. Devletin ve milletin bekası her türlü arayışın önündedir. Samimiyet ve inançla vurgulamak isterim ki etrafımız kuşatılmışken siyasi çekişmeler en çok uzak durmamız gereken mayınlı alanlardır. Türk milleti 15 Temmuz akşamından itibaren nasıl kucaklaşıp demokrasinin namusunu müdafaa ettiyse ülkenin istikbalini de müdafaa edecektir.

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