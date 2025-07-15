15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nasrullah Camisi'nde program düzenlendi.
Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nasrullah Camisi'nde program düzenlendi.
Vali Meftun Dallı, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı.
Programda, İl Müftüsü Bekir Derin tarafından okunan hatimlerin duası yapılarak şehitler için dua edildi.
Programın ardından Nasrullah Meydanı'nda kurulan stantlarda Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel