15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nasrullah Camisi'nde program düzenlendi.

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nasrullah Camisi'nde program düzenlendi.

Vali Meftun Dallı, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı.

Programda, İl Müftüsü Bekir Derin tarafından okunan hatimlerin duası yapılarak şehitler için dua edildi.

Programın ardından Nasrullah Meydanı'nda kurulan stantlarda Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Konya'da orman yangını! Alevler Isparta'ya kadar ulaştı

24 saattir yanıyor! Alevler yanı başındaki şehre ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.