15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Çankırı, Kastamonu, Amasya ve Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Çankırı'da Dedeler Köprüsü mevkisinden başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Fırat Taşolar, burada yaptığı konuşmada, ülkede kahraman ve vatan evlatlarının her zaman olduğunu ancak hainin de bulunduğunu belirterek, "Arkamızdan vuranlar, milletin huzurunu bozmaya çalışanlar Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Türk ordusunu geçemeyip de hala uğraşan Batılıların uşaklığını yapan hainler, satılmışlar hep oldu. Daha önce de darbeler gördük biz, çok acılar çektik. Ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde yıllar yılı ayağımıza prangalar oldular. Elbette ki bu sebeple bunu her zaman denemek isteyeceklerdir. Belki senaryoları farklı olabilir ancak amaçları hep ayın kalacak." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de 8 yıl önce aynı meydanın vatanseverler tarafından dolu olduğunu vurgulayarak, "Demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın birlik çağrısına destek veren MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere vatanımızın ve milletimizin selameti için ortak akıl ve irade sergileyebilen herkesi bir kez daha kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından "Türk Milletinin Zaferi" adlı sinevizyon gösterisi sunuldu, kahramanlık türküleri dinletisi gerçekleştirildi, şiirler okundu, şehitler için dua edildi.

Kastamonu

Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, konuşmasında, o akşam olduğu gibi bu akşam da meydanları dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Milletin ilk dakikalardan itibaren sokağa çıkarak demokrasiye sahip çıktığına işaret eden Dallı, "Milletimiz, bütün dünyaya, demokrasiye olan inancını bir kez daha ilan etmiş, kendisi üzerinde oynanacak oyunları yine kendi azim ve kararlılığıyla yok edeceğini göstermiştir." dedi.

"Sancak Koşusu"na katılanlara katılım belgelerinin verilmesinin ardından Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan tarafından "15 Temmuz" konulu konuşma yapıldı.

Amasya

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Cumhurbaşkanı millete sesleniş konuşması dinlendi.

Törende konuşan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarihine altın harflerle yazıldığını vurguladı.

Doruk, 15 Temmuz gecesi, Türk milletinin umutlarına, hayallerine, özgürlüğüne ve geleceğine pranga vurulmak istendiğine dikkati çekerek, "Aziz milletimiz o gece verdiği mücadele ile istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda, şartlar ne olursa olsun neleri başarabileceğini, neleri göze alabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiş, ölümü göze alarak sokakları, meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımız içinden şehitlik ve gazilik şerefine layık olanlar isimlerini tarihe altın harflerle yazdırmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Programa AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Haluk İpek, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile vatandaşlar katıldı

Çorum

Çorum'da tarihi Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Gazi Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.

Burada düzenlenen programda Kur'an okunduktan sonra Çorum Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından şehitlerin ruhu için dua edildi.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda yaptığı konuşma dinlendi.

Vali Zülkif Dağlı, törende yaptığı konuşmada, terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimine karşı direnen 13 Çorumlunun şehit olduğunu, 38'inin de yaralandığını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk milletinin birliğine, bütünlüğüne ve bağımsızlığına kastettiğini anlatan Dağlı, "Bu alçakça bir girişimdi. Demokrasimize yapılan çok büyük bir saldırı idi. Ancak biz millet olduğumuzu gösterdik ve millet olarak 15 Temmuz destanını yazdı. Türk halkı demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için bu destansı direnişi gösterdi." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Mustafa Avcu'nun babası Ayhan Avcu ise oğlunun darbe girişimi sırasında amcasının oğluna "Fatih, bugün şehitlik günü, fırsat geldi." diyerek öne çıktığını ve açılan ateş sonucu şehit olduğunu anlattı.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu da konuşmalarında, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi bir olayın tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen sancak koşusunu tamamlayan sporcuların sancağı Vali Zülkif Dağlı'ya teslim etmesinin ardından 15 Temmuz konulu resim, şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Halkoyunları gösterisiyle devam eden etkinlikte müzisyen Uğur Işılak sahne aldı.

Törene Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.