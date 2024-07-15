Bursa, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Bursa Valiliği tarafından düzenlenen programlar kapsamında Hamitler ve Pınarbaşı şehitlikleri ziyaret edildi, dua okundu.

FETÖ'nün 2016'daki darbe girişiminin 8. yıl dönümünde anma programları kapsamında şehitliklerde Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve beraberindeki il protokolü tarafından kabirlere karanfil konuldu.

Ardından Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Sergiyi gezen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah ziyaret ettiği şehitliklerde şehit aileleriyle ve gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise şifa dileklerinde bulunan Demirtaş, "Ülkemiz hainlerle çok ciddi bir mücadele etti. Bu mücadele sonucunda tabii şehit verdik, gazilerimiz oldu ama inanıyorum ki inşallah bu fotoğraflar hem hainleri unutturmayacak hem de kahramanları unutturmayacak. İnşallah ülkemiz daha da gelişecek. Türkiye Yüzyılı'na daha emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

Düzenlenen programlara, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Kütahya

Kütahya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit yakınları Hava ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Burada, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü İrfan Açık tarafından dua edildi.

Daha sonra şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyarette, Emir Sultan Kur'an Kursu öğrencileri, mezarların başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Program kapsamında, Kütahya-Eskişehir karayolu yakınındaki 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikildi.

Yalova

Yalova'daki şehit aileleri ve gaziler onuruna kahvaltı düzenlendi, ardından Vali Hülya Kaya ve protokolün katılımıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Şehir Mezarlığı'ndaki asker ve polis şehitliklerini ziyaret eden Vali Kaya ile prokotol, şehit kabirlerine karanfil bırakıp İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün okuduğu duaya eşlik etti.

Polis şehitliğinin de ziyaret edilmesinin ardından Cevdet Aydın Parkı'nda Anadolu Ajansı fotoğraflarının da bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Serginin gezilmesi sonrası vatandaşlar için oluşturulan 15 Temmuz Anı Defteri'nin imzalanmasının ardından etkinlik Merkez Cami'de şehitler için verilen mevlit programıyla son buldu.

Programa, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bilecik

Bilecik'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Bilecik Şehitliği'nde saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan program, saygı atışıyla devam etti.

Vali Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Uğur Ertekin, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Aygöl, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da tarihe kara bir leke olarak kazınan darbe girişimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Yaşananların Türk milletinin demokrasiye ve özgürlüğe inancını gözler önüne serdiğini vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

"O gece aziz milletimiz, korkusuzca vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Vatan topraklarımıza göz diken ve işgale kalkışan 7 düvele, bu toprakların sahipsiz olmadığını her zaman gösteren aziz milletimiz, 15 Temmuz 2016'daki karanlık gecede de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla canları pahasına meydanlara akmıştır."

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, askeri erkan, kurum müdürleriyle şehit ailelerinin de yer aldığı program, Vali Aygöl'ün Şehitlik Defteri'ni imzalamasının ardından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ali Erhun'un dua okumasıyla sona erdi.

Kentteki organizasyonlar, akşam saatlerinde yapılacak 15 Temmuz Şehitler Anıtı ziyareti ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikle sürecek.

Çanakkale

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 8'nci yılında, Çanakkale Valiliği himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Şehitler Abidesi'nde düzenlenen program, Vali İlhami Aktaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda daha sonra protokol üyelerince sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı.

Etkinlik, Şehitler Abidesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit programı, dua edilmesi ve ikramlarla sona erdi.

Programa, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yıldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Ufuk Yetiş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, askeri erkan, kurum müdürleri, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.