Kocaeli'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 7. Yıl Dönümü Anma Programı" düzenlendi.

Kocaeli Valiliğince, Sekapark'ta gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aziz millet ve kahraman güvenlik güçlerince bertaraf edildiğini aktardı.

Yavuz, 15 Temmuz gecesi ülkeyi, milleti, demokrasi ve cumhuriyet ile aydınlık geleceği yok etmek isteyen vatan hainlerinin, Türk milletinin silahlarını yine aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunduğuna işaret ederek "Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılması ve demokrasi zaferinin 7. yıl dönümü sebebiyle şehitlerimizi yad etmek, gazilerimize şükranlarımızı sunmak, milletimizin demokrasiye olan inancını ve bağlılığını gelecek nesillerimize aktarmak ve milli birlik ruhunu yaşatmak amacıyla yine meydanlarda bir aradayız." diye konuştu.

"Bu örgüt Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son 21 yılda yapmış olduğu sessiz devrimi hazmedememiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kutlu yürüyüşüne mani olmak istemiştir." diyen Yavuz, kutlu yürüyüşün 1071'de başlayan kıyam ve diriliş olduğunu, bu kıyam ve dirilişin Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahşettiğini, daha ötesi i'la-yi kelimetullahı yaymak ve onu temsil etme şerefine de nail ettiğini kaydetti.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kutlu yürüyüşün devam ettiğini aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet'imizin yüzüncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bu dönemde Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları ile 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızın vatan ve millet uğruna vermiş olduğu mücadele sayesinde Türkiye Yüzyılı'nın temelleri atıldı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin kahramanca mücadelesi ve azmi sayesinde Türkiye Yüzyılı inşa edilecektir. Aziz milletimizin tarih boyunca hiçbir zorbaya teslim etmediği iradesini esir almayı ve insanımızı kendi şer emellerine boyun eğdirmeyi planlayan bu zalimler demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkmak için korkusuzca meydanlara çıkan vatandaşlara silahlarını doğrultarak acımasızca saldırmışlardır. Yüce dinimizi istismar ederek medeniyetimizin kutsal değerleri olan hoca, abi, abla, hizmet gibi kavramların içini boşaltarak ve münafıklığın en üst perdesine çıkarak farklı ideolojilerle kendilerini göstermiş, devletimizin, sivil toplum kuruluşlarının, manevi dünyamızın içini boşaltarak bu hain darbe teşebbüsünü gerçekleştirmişlerdir. Fetullahçı Terör Örgütü, din kisvesi altında milletimizin değerlerini kullanmış ve milletimizin hizmet ve himmet gibi anlayışından kaynaklanan yardımlarını maalesef küresel güçlere ve yurt dışına kaçırmıştır. Cömertliğimizi, hayır yapma isteğimiz ve arzumuzu maalesef kötüye kullanmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet millet kaynaşması sağlanmış durumda çok şükür. Allah'a hamdolsun ki halkın desteğini, sevgisini ve güvenini kazanmış bir Cumhurbaşkanımız var. Bu kaynaşma zaten darbeyi önleyen en önemli hususlardan bir tanesidir."

Demokrasi nöbetleri

Yavuz, ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içen Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sokakları ve meydanları doldurduğunu, yurdun dört bir köşesinde Milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhu, büyük inanç, azim ve kararlılıkla gece boyunca tank, tüfek, top, uçak ve helikopterin karşısına imanı, inancıyla yüreğiyle kendini siper ettiğini, darbe teşebbüsünde bulunanların hedeflerine ulaşmalarını engellediğini dile getirerek, "Malazgirt'te Çanakkale'de ve nice zaferlerde olduğu gibi kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden aziz milletimiz, günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleriyle milli iradeye sahip çıkmış ve vatan sevgisini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Çünkü o gün de biliyorduk ki, bugün de biliyoruz ki sahip çıktığımız şey, bağımsızlığımız, onurumuz, haysiyetimiz, şerefimiz, namusumuz, bayrağımızdır. Bunu herkes böyle bilsin. Büyük Türk milleti nereden gelirse gelsin açıkça ve ya sinsice yapılan tüm saldırıları ve düşmanca kalkışmaları 15 Temmuz'da olduğu gibi ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahiptir." diye konuştu.

"Hüzün ve gurur"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise 7 yıl önce bugün hem hüznü hem de gururun aynı anda yaşandığını, bir tarafta vatan uğruna feda olan vatan evlatları için yüreklerin parçalandığını, bir taraftan da o gece tarihte eşi benzeri az görülmüş, yürekleri parçalayacak, iç tiksindirecek bir ihanete uğramanın acısının yaşandığını aktardı.

Vatan evlatlarının tarih boyunca gösterdiği kararlılığa bir kez daha şahit olunduğunu vurgulayan Büyükakın, "Aslında o gece milletimizin tarihi açısından bir dönüm noktasıydı. Küresel efendiler bir plan yaptılar ve o planı adım, adım, adım, adım uygulamaya koydular. On sene, yirmi sene, otuz sene devletin çeşitli kademelerine sabırla sinsice, sızdılar ve o gece planlarını küresel efendilerinden almış oldukları talimatla devreye koydular." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, şöyle konuştu:

"Bu milletin aziz, kahraman evlatları tıpkı tarihin her döneminde olduğu gibi bayrak, vatan, milletin namusu, devletin bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğunda gösterdiği kararlılığı bir kez daha gösterdi. Belki sadece Türkiye için değil Orta Doğu coğrafyası için de büyük anlamlar taşıyan o planı yerle bir etmeyi başardı. Aslında asıl hedef bu bölgenin yeniden yapılandırılmasıydı. Milletimiz, vatanı söz konusu olduğunda bayrağı, devleti, devletiyle birlikte milletin bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğunda canını budaktan esirgemez. Tankların altına yatar. Uçaklar uçamasın diye tarlasındaki buğdayı yakar. Elinden ne geliyorsa yapar ve o hain girişimleri hem içerideki hem dışarıdakileri durdurmayı, öyle ya da böyle başarır. O gece de bu vatanın yiğit evlatları şehit, gazi oldular. Tıpkı tarihin diğer dönemlerinde olduğu gibi. Çanakkale'de olduğu gibi. Ben tarih boyunca bu vatan uğruna şehit düşmüş, gazi olmuş tüm vatan evlatlarımızın, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm devlet büyüklerimizin, şehitlerimizin karşısında saygı, hürmetle eğiliyor, onların aziz hatırasına karşı şükranlarımı şehrimin insanları adına arz ediyorum."

Konuşmaların ardından alanı dolduranlar, kurulan dev ekranlarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabını takip etti.

Darbe girişimde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sahne Performansı sahnelendi.

Programa; Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Saadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.