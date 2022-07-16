15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından, Tosya Ahi Yaren Mehter ekibi gösteri sundu. Tosya Kaymakamı Ferhat Özen ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı video mesaj izlendi. Sinevizyon gösteriminin ardından Tosya İlçe Müftülüğü İlahi Gurubu tarafından ilahiler seslendirildi. AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel Demokrasi Tosya Güncel Haberler

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