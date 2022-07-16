15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Lise Caddesi'nden mehter takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Lise Caddesi'nden mehter takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Buradaki programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mehter takımı konser verdi. Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Celal Köse, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ekrandan izlettirildi. AA / Ömer Ertuğrul - Güncel Demokrasi Yozgat Güncel Haberler

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