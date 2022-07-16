15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

AA - İsmail Şen - Güncel
 - Güncelleme:

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler Etkinlikler kapsamında yapılan demokrasi yürüyüşü Etkinler kapsamında Valilik meydanında düzenlenen programdan detaylar Mehteran takımı konseri Şehitler için Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi Elazığ...

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler

Etkinlikler kapsamında yapılan demokrasi yürüyüşü

Etkinler kapsamında Valilik meydanında düzenlenen programdan detaylar

Mehteran takımı konseri

Şehitler için Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi

Elazığ Valisi Ömer Toraman'ın konuşması ELAZIĞ - Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Elazığ'da düzenlenen etkinlikler kapsamında İzzet Paşa Camisi önünde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde Gazi Caddesi'nden Valilik meydanına kadar "Demokrasi Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından devam eden etkinliklerde mehteran takımı konser verdi, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Çaydaçıra kavşağında başlayıp tören alanında son bulan sancak koşusu kapsamında sporcular, elden ele taşıdıkları sancağı Vali Ömer Toraman'a teslim etti.

Etkinliklerde ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajının yer aldığı video izlendi.

AA / İsmail Şen - Güncel

Demokrasi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title