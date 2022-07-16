15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerin okunduğu programda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz gecesinin 6 yıl önce bu milletin geleceğine ve milletin iradesine karşı yapılan hain darbe girişimine karşı aziz milletin kahramanlık destanı yazdığı gün olduğunu söyledi.

Türk tarihinin, milletin bütün dünyaya karşı onurunu, namusunu ve bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz destanlarla dolu olduğunu hatırlatan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz tarihi ise tankın, topun, uçağın, modern silahların millet iradesi karşısında hiç bir şey ifade etmediği, milletimizin tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi topyekun vatan ve bayrak aşkıyla dolu sineleriyle mücadele ettiği çok önemli bir tarihtir. Büyük Türk milleti alçakça ve haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuz'da olduğu gibi daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahiptir."

Program, İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen Tasavvuf Musikisi Konseri ile sona erdi.