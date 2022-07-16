15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kortej yürüyüşü

İstiklal Marşı'nın okunması

Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua edilmesi

Mehter takımının gösterisi

Malatya ise Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile diğer protokol üyeleri Öğretmenevi önünden Malatya Valiliği önüne kadar mehter takımı eşliğinde yürüyüş yaptı.

Valilik önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu dua etti.

Vali Şahin, yaptığı konuşmada, FETÖ'nün küresel güçlerin oyuncağı olarak büyüdüğünü, suretini haktan gösterip bu milletin tertemiz din duygularını istismar ettiğini söyledi.

Örgütün ailelerine yabancılaştırdığı çocukların vatan ve millet duygularını yok ettiğini, onun yerine kendi sapkın, batini düşüncelerini koyduğunu ifade eden Şahin, "Onları mankurtlaştırarak kendi meclisini bombalayan, kendi insanına kurşun sıkan birer hain haline getirip küresel güçlerin piyonu haline getirdi. Bu süreci iyi anlamalıyız. Müslüman bir delikten iki kere sokulmaz. Bir daha böyle ihanet yaşamamalıyız. Bunun için her zaman aklı, bilimi kendimize rehber edineceğiz. Dinimizi de gerçek kaynağından öğreneceğiz. İşte o zaman bir daha kendimizi kullandırtmayız." dedi.

Öte yandan Darende ve Hekimhan ilçelerinde de etkinlikler yapıldı.