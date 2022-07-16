15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Yürüyüşten görüntüler

Cumhuriyet Meydanı etkinlik detay görüntüler

Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın konuşması BARTIN - Bartın Valiliği önünde başlayan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Konvoyu"nun ardından vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Burada İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

Bartın Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin yer aldığı etkinlikte vatandaşlar, Türk bayraklarını dalgalandırarak ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak demokrasi nöbetine katıldı.

Vali Nurtaç Arslan, yaptığı konuşmada, menfur girişimin 6. yılında, al-yıldızlı bayraklarla, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde meydanları doldurarak darbe girişiminin arkasındaki hain odaklara en anlamlı cevabın bir kez daha verildiğini söyledi.

15 Temmuz gecesi yaşananların, kendi devletine, milletine, insanına silah doğrultan, masumların kanını döken hainlerin nasıl insanlıktan çıkabildiğini gösterdiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Bir taraftan 252 insanımızı o gece kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan dünyada eşine az rastlanır direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Devletimiz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı ve gazilerimize gerekli özeni göstermeyi her tür vazifeden üstün tutmaktadır ve tutmaya da devam edecektir. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız, tekrarlanmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Etkinliğe, Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkan Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı da katıldı.