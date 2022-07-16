15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, Büyükşehir Belediye binasındaki dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği Millete Sesleniş hitabını izleyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının marşları ile konservatuvar ekibinden ilahi ve kahramanlık türkülerini dinledi.

Vali Ali Fuat Atik, törende yaptığı konuşmada, Denizlililerin 15 Temmuz gecesi milli mücadele ruhuyla sokaklara indiğini söyledi.

Vatan olmasının değerinin üzerindeki şehit kanı olduğunu anlatan Atik, "Bu toprakların bedeli kanla alındı. Yeri geldiği zaman hepimiz bunun için adayız, şehit olmak için. Ama kimseye vermeyeceğiz ve böldürtmeyeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından okunan selanın ardından dua edildi.