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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

AA - Bülent Mavzer - Güncel
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Valilik önünde yapılan tören Ödüllerin verilmesi Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'ın konuşması IĞDIR - Iğdır'da da Valilik önünde düzenlenen program, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti.

Valilik önünde yapılan tören

Ödüllerin verilmesi

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'ın konuşması IĞDIR - Iğdır'da da Valilik önünde düzenlenen program, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti.

Hain darbe girişiminin ilk şehidi olan Iğdırlı Bülent Aydın'ın ailesiyle yapılan röportaj, sinevizyon gösterisiyle izletildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, şehitlere Allah'tan rahmet, hayattaki gazilere de sağlıklı uzun ömür diledi.

15 Temmuz'da Türk milletinin Çanakkale'de, Milli Mücadele'de ve Kıbrıs'ta olduğu gibi gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm fertleriyle tek yürek ve tek bilek olup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hain kalkışmaya geçit vermediğini belirten Sarıibrahim, "15 Temmuz gecesi, vatan, millet ve bayrak uğruna bir kahramanlık destanı daha yazılmıştır. Milli Mücadele'de Nene Hatun, Sütçü İmam, Hasan Tahsin gibi kahramanları bağrından çıkaran aziz milletimiz, darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir'i, hemşerilerimiz Bülent Aydın'ı ve Bülent Yurtseven'i yine bağrından çıkarmıştır." diye konuştu.

Vali Sarıibrahim, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Program, çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Programa, MHP Milletvekili Yaşar Karadağ, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Jandarma Komutanı Albay Necdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Bülent Mavzer - Güncel

Engin Sarıibrahim Kuran-ı Kerim Iğdır Güncel Haberler

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