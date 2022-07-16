15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Mehteran eşliğindeki yürüyüş 15 Temmuz Meydanında Kur'an tilaveti ve dua edilmesi Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun konuşması 15 Temmuz slaytının izletilmesi Mehteran ekibinin gösterisi SİİRT - Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Mehteran eşliğindeki yürüyüş
15 Temmuz Meydanında Kur'an tilaveti ve dua edilmesi
Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun konuşması
15 Temmuz slaytının izletilmesi
Mehteran ekibinin gösterisi
SİİRT - Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören öncesinde Güres Caddesinden 15 Temmuz Meydanı'na yürüyüş düzenlendi.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel