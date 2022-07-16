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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Mehteran eşliğindeki yürüyüş 15 Temmuz Meydanında Kur'an tilaveti ve dua edilmesi Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun konuşması 15 Temmuz slaytının izletilmesi Mehteran ekibinin gösterisi SİİRT - Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mehteran eşliğindeki yürüyüş

15 Temmuz Meydanında Kur'an tilaveti ve dua edilmesi

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun konuşması

15 Temmuz slaytının izletilmesi

Mehteran ekibinin gösterisi

SİİRT - Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören öncesinde Güres Caddesinden 15 Temmuz Meydanı'na yürüyüş düzenlendi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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