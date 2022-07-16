Sakarya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, mehteran marşlarıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, sela okundu, şehitler için dua edildi.

15 Temmuz Kısa Film Gösterimi'nin ardından sahneye davet edilen 15 Temmuz gazileri vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabının dinletilmesinin ardından konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 15 Temmuz'un kahramanlarını saygıyla, rahmetle yad ettiğini söyledi.

Kaldırım, valiliği işgale uğrayan nadir illerden birisi olduklarını belirterek, "Bu halk, bu millet Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanları doldurdu, akın akın valiliğe gitti ve namusunu çiğnetmedi, istiklaline, istikbaline, şerefine ve izzetine helal getirmedi. Hepsinden Allah ebeden razı olsun." diye konuştu.

Bugünün gerçek kahramanlarının şehit ve gaziler olduğunu dile getiren Kaldırım, "Türk tarihinde böyle şanlı, şerefli, destansı hikayeler çoktur. Malazgirt, Çanakkale, İstiklal Harbi ve 15 Temmuz'un yeri elbette ayrıdır. Bu destanı yazanlar, kahramanlar burada. Aziz, şerefli milletimizle birlikte bu tarihe altın harflerle geçecek günün kahramanları burada. Hepsine ne kadar şükran duysak, teşekkür etsek azdır. " şeklinde konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu da jetlerin Ankara'da TBMM'nin tepesinde alçak uçuş yaptığında meydanlara çıktıklarını dile getirerek, "Buradan on binlerce kişi valiliğe aktı. İnsanlar araçları bırakıp koştular. Üzerlerine ateş açtılar. Şehadete yürüyenlerden, gazilerimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek da o gün meydanda, valilikte olduklarını belirterek, "O gece çok şey gördük, unutmayız ve unutturmayız. Allah şehitlerimizi cennetiyle şereflendirsin." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de o gecenin, tarihe unutulmayacak bir gün olarak yazıldığını ifade ederek, Türk milletinin cesaretiyle büyük bir destan yazıldığını belirtti.

Yüce, ezan seslerinin susmasına izin vermeyen ve bağımsızlığın kaybolmasına imkan tanımayan her bir kahramana şükranlarını sunarak, "Türk milletinin gösterdiği bu cesaret, kararlılık, birlik-beraberlik, kardeşlik; demokrasinin zaferi, milletin büyük destanı olarak tarihteki yerini almıştır. 15 Temmuz'da milletimizin yazdığı bu destan bize şeref kazandırdığı kadar, varoluş mücadelesini de gözler önüne sermiştir. İşte bu nedenle 15 Temmuz'u her zaman hatırlamalı ve hatırlatmalıyız." ifadesini kullandı.

Sanatçı Ahmet Özhan'ın konser verdiği etkinliğe, Sakarya Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay İlker Tonbaktepe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ali İnci, askeri erkan, emniyet mensupları, kaymakamlar, belediye başkanları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.