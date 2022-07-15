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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

AA - İsa Keleş - Güncel
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Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar Mehter Marşları eşliğinde yürüdü.

Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar Mehter Marşları eşliğinde yürüdü.

Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen program, büyük ekranda 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösteriminin yapılmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Düzce Belediyesi Mehter Takımı marşlar söyledi. Vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ile marşlara eşlik etti.

Türk Kızılay ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ekipleri ikramların bulunduğu programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Şehitler için mevlidi şerif okunan programa Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan, annesi Hanife Baysan siyasi parti İl Başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AA / İsa Keleş - Güncel

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