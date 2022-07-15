Son dakika haberi! Sivas'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

Sivas'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

SİVAS - Sivas'ta 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar düzenlenen programla anıldı.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin 6'ıncı yılı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da şehitleri ve gazileri anma programı düzenlendi. Düzenlenen programa Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Başkanı Fatih Deveci il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. ilk olarak tren garı önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk Bayraklarıyla Cumhuriyet meydanına kadar yürüdü. Sivas Kongre Müzesi bahçesinde son bulan yürüyüş saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Kuranı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösteriminden sonra konuşmalara geçildi.

Burada konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, "Hepimizin tanık olduğu üzere bundan tam 6 yıl önce 2016 yılının 15 Temmuz akşamı millet olarak devlet olarak karanlık bir geceye tanıklık ettik. Bu gece de ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi ve sizlerin iradesini cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş milletin silahlarını yine milletin evlatlarına doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak unuttukları bir şey vardı. Türk milletinin cesareti feraseti vatan ve bayrak sevdasını unutmuşlardı" dedi.

Öte yandan asırlık tarihi yapılara yansıtılan Türk Bayrağı güzel görüntüler oluşturdu.