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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AA - Şener Toktaş - Güncel
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Hak-İş Konfederasyonu Bitlis İl Başkanı Ayhan Uygun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hak-İş Konfederasyonu Bitlis İl Başkanı Ayhan Uygun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uygun, mesajında, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin bir grup hainin başlattığı işgal girişimine tanık olduğunu belirtti.

Asker kıyafetine bürünmüş eli kanlı teröristlerin, milletin özgür ve hür iradesiyle seçilmiş hükümeti düşürmeye, devlet yönetimini zorbalıkla ele geçirmeye çalıştığını kaydeden Uygun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Türk milleti o gece destansı bir demokrasi mücadelesi vererek darbe girişimine karşı tek vücut olmuştur. Kahraman Türk milleti, Çanakkale'de vatanını nasıl savunduysa 15 Temmuz gecesi de aynı ruhla ve imanla hainlere geçit vermemiştir. 15 Temmuz, bir daha yaşanmamak üzere tarihin altın sayfalarına millet destanı olarak yazılmıştır. 15 Temmuz gecesi, gücünü tarihten alan kahraman Türk milletinin soylu direnişi sonucunda büyük bir işgal girişimi atlatılmıştır. Darbeyi önlemek için 15 Temmuz gecesi milletin büyük bir kesimi bir araya gelmiş, sivil toplum kuruluşları, medya ve halkımız, birlik ve beraberlik içinde hainlere karşı tek vücut olmuştur. 15 Temmuz gecesi eli kanlı hainlerin alçakça saldırıları aziz milletimizin imanlı göğsünde yok olmuştur."

15 Temmuz gecesi demokrasiye, vatana, millet iradesine sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin karşısına dikilen 251 kişinin şehit olduğunu anımsatan Uygun, "Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnerek şehit ve gazi olan, vatanı, milleti, inançları, özgürlüğü ve cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda eden bütün şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize bir kez daha şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

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