15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tümen Komutanlığında yapılan şehitlik ziyareti Dua edilmesi ve karanfil bırakılması Resim sergisinin gezilmesi Geylani Camii'nde dua edilmesi ŞIRNAK - Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Şırnak Valisi Osman Bilgin ile il protokolü Tümen Komutanlığında şehitlik... Tümen Komutanlığında yapılan şehitlik ziyareti Dua edilmesi ve karanfil bırakılması Resim sergisinin gezilmesi Geylani Camii'nde dua edilmesi ŞIRNAK - Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Şırnak Valisi Osman Bilgin ile il protokolü Tümen Komutanlığında şehitlik ziyaretinde bulundu. AA / Faruk Küçük - Güncel Demokrasi Güncel Haberler

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