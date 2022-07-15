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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AA - Faruk Küçük - Güncel
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Tümen Komutanlığında yapılan şehitlik ziyareti Dua edilmesi ve karanfil bırakılması Resim sergisinin gezilmesi Geylani Camii'nde dua edilmesi ŞIRNAK - Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Şırnak Valisi Osman Bilgin ile il protokolü Tümen Komutanlığında şehitlik...

Tümen Komutanlığında yapılan şehitlik ziyareti

Dua edilmesi ve karanfil bırakılması

Resim sergisinin gezilmesi

Geylani Camii'nde dua edilmesi ŞIRNAK - Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Şırnak Valisi Osman Bilgin ile il protokolü Tümen Komutanlığında şehitlik ziyaretinde bulundu.

AA / Faruk Küçük - Güncel

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