15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
AA - Faruk Küçük - Güncel
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Tümen Komutanlığında yapılan şehitlik ziyareti Dua edilmesi ve karanfil bırakılması Resim sergisinin gezilmesi Geylani Camii'nde dua edilmesi ŞIRNAK - Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Şırnak Valisi Osman Bilgin ile il protokolü Tümen Komutanlığında şehitlik...
Tümen Komutanlığında yapılan şehitlik ziyareti
Dua edilmesi ve karanfil bırakılması
Resim sergisinin gezilmesi
Geylani Camii'nde dua edilmesi ŞIRNAK - Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Şırnak Valisi Osman Bilgin ile il protokolü Tümen Komutanlığında şehitlik ziyaretinde bulundu.
AA / Faruk Küçük - Güncel