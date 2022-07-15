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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Seydişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi.

Seydişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi.

Program, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve gazilerin katılımlarıyla Akyol Mezarlığında bulunan şehitlik ziyaretiyle başladı.

Seydişehir Müftüsü Adem Bebek tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı.

Şehitlikteki programın ardından Seyitharun Veli Camiinde şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okundu.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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