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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AA - Barış Yılmaz - Güncel
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ve şehit aileleri ziyaret edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ve şehit aileleri ziyaret edildi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, İlçe Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu, şehit kabirlerine ziyarette bulundu.

Dualar edilen programın ardından şehitler Bülent Aslan ve Yener Yıldız'ın aileleri ziyaret edilerek, dua edilip Kur'an-ı Kerim okundu.

Protokol üyeleri, Hal Camisi'nde okutulan mevlide de katıldı. Mevlitten sonra vatandaşlara lokma ikram edildi.

AA / Barış Yılmaz - Güncel

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