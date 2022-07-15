15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bilecik'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma töreni düzenlendi. Bilecik'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma töreni düzenlendi. Etkinlikte, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Daha sonra Vali Kemal Kızılkaya ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlik Defterini imzalayan Vali Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk milletine, demokrasi uğruna, milli irade uğruna, Türkiye aşkına bertaraf edildiğini söyledi. Türk milletinin, Türkiye'nin istiklaline, istikbaline göz dikerek diz çöktürmeye çalışan hainleri canını siper ederek durdurduğunu vurgulayan Kızılkaya, milletin 15 Temmuz'da tarihe geçecek bir kahramanlık örneği gösterdiğini dile getirdi. Vali Kızılkaya'nın konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İl Müftüsü Ali Erhun şehitler için dua etti. Cuma namazı öncesi Orhan Gazi Camisi'nde Mevlid-i Şerif okundu. Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Ceceloğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve emniyet mensupları katıldı. AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel Demokrasi Bilecik Güncel Haberler

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