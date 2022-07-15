15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile kurum amirleri, şehitlerin kabri başında dua etti, karanfil bıraktı. Camilerden selaların okunduğu ilçede gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. AA / Veysel Eşin - Güncel Demokrasi Muş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.