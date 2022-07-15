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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AA - Veysel Eşin - Güncel
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile kurum amirleri, şehitlerin kabri başında dua etti, karanfil bıraktı.

Camilerden selaların okunduğu ilçede gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

AA / Veysel Eşin - Güncel

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