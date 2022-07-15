Bursa Valiliğinin koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hamitler ve Pınarbaşı Şehitliklerinde anma töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesindenl yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 6'ncı yılı dolayısıyla Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile diğer katılımcılar ilk olarak Hamitler Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakan protokol üyeleri, şehitleri dualarla andı. Bursa protokolü daha sonra Pınarbaşı Şehitliği'ne geçti. Burada da tüm şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı, şehit yakınları ile sohbet edildi. Yapılan duanın ardından şehitlikteki anma töreni sona erdi.

15 Temmuz gecesi yaşanan ihaneti konu alan fotoğraf sergisi ise Tarihi Belediye Binası yanındaki UNESCO Meydanı'nda ziyarete açıldı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının "Adım Ömer Halisdemir" oratoryo gösterisi beğeniyle izlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin yakın tarihine kara bir leke olarak yazılan 15 Temmuz günü yaşananları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlatan Aktaş, Türk milletini her daim tehlikelere karşı uyanık tutmak için ülke olarak mücadele edildiğini vurguladı.

Alinur Aktaş, şunları kaydetti:

"Programlar kapsamında şehitliklerimizi ziyaret ettik. Bu ülkenin bağımsızlığı ve birliği için tarihin her döneminde şehitler verdiğimiz gibi 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında da şehitler verdik. Şehitlerimizin aileleriyle görüştük. Şehitliklerimizi ziyaret ettik. Pazar gününe kadar çeşitli programlarımız olacak. Tüm hemşehrilerimizi birlik ve beraberliğimizin göstergesi olan etkinliklere davet ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım Emirsultan Camisi, Osmangazi Muradiye Külliyesi ve Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde şehitler anısına helva ikramında bulunuldu.