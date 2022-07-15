Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

Ülkenin refahını, özgürlüğünü ve demokrasisini hedef alan emsali görülmemiş hain bir saldırıyla Türk milletinin karşı karşıya kalındığını anımsatan Ilık, hain darbe teşebbüsünün üzerinden 6 yıl geçtiğini kaydetti.

Türk milletinin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini aktaran Ilık, halkın büyük bir özveriyle tam bir birlik ve beraberlik içerisinde tek yürek olup, darbe girişimini başarısızlığa uğratarak yeni bir kahramanlık destanı yazdığını bildirdi.

Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Darbe girişimi ile ülkemizi toplumsal olarak bölmek ve ekonomik olarak zarara sokarak güçsüz bir Türkiye isteyen terör örgütüne karşı milletimiz birlik ve beraberlik içinde tek yürek hareket ederek, Türkiye'nin gücünü göstermiş ve gerek sosyal gerek ekonomik olarak ülkemize zarar veremeyeceklerini bir kez daha ortaya koyarak, hainlere ülkemizi bölemeyeceklerinin dersini en güzel şekilde vermiştir.

Bu vesile ile 15 Temmuz 2016'da vatanımızın ve milletimizin bekasına göz koymuş hainler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini 6. yıl dönümünde bir kez daha lanetliyor, bu menfur olayda hayatını kaybetmiş şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yüce Allah'tan ülkemize bir daha böyle bir olay yaşatmamasını diliyorum."

Diyanet Sen Kırklareli Şube Başkanı Mustafa Küçükmotor

Diyanet-Sen Kırklareli Şube Başkanı Mustafa Küçükmotor da mesajında, 15 Temmuz'un unutulmadığını ve unutulmayacağını bildirdi.

Türkiye'yi işgal etmek isteyen emperyalist güçlerin devşirdikleri hain kuklalar eliyle 15 Temmuz'da bağımsızlığa darbe vurmak isteyenlere Türk milletinin en iyi dersi verdiğini aktaran Küçükmotor, ülkenin birliğini tarumar etmek, tarihsel misyona son vermek isteyen hainlerin milletin güçlü iradesi sayesinde bozguna uğratıldığını kaydetti.

Milli iradeyi ipotek altına almaya çalışan, demokrasiye, geleceğe karşı girişilen hain darbe kalkışmasının üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlatan Küçükmotor, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"O gece Çanakkale ruhu ile vatanına, istiklaline, istikbaline sahip çıkan bu millet hakka ve halka rağmen bu ülkede darbe yapılamayacağını hep birlikte hainlere ve tüm dünyaya göstermiştir. O gece selaları ile gök kubbeyi inleten din görevlerimiz, hainlerin, jet, top, tüfek seslerini bastıran milletimizin manevi gücü, manevi kahramanları olmuştur.

15 Temmuz hiçbir hak, hukuk ve ahlakta sınır tanımayan, çıkarları uğruna her şeyi göze alan FETÖ ihanet şebekesi milli ve manevi değerlerimizi istismar ederek, dini vecibelerimizi çıkar aracına dönüştürerek, milletin merhametini sömürerek, kökü dışarıda derin bağlantılarından aldığı talimatla büyük bir ihanete girişmiş, kendi milletine namlu doğrultmuş, kendi ülkesini işgale yeltenmiştir.

O gecenin manevi kahramanları hiç şüphesiz tarih boyunca vatana, millete bayrağa yapılan her saldırı da ön saflarda yer alan din görevlilerimizdi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin benliğinin bu tarihi bilinçle donanmasının, kimliğinin 15 Temmuz cesaretiyle neşvünema bulmasının geleceğimiz için en büyük tahkimat olduğuna inanıyor, tarihinden beslenmeyen bir neslin atide kaybolacağını düşünüyoruz. Hesapları kirli, elleri kanlı darbeci hainleri bir kez daha lanetliyor, şehitlerimizi minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."