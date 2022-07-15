Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakçı, mesajında 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Türk milletinin eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazdığını belirtti.

Birlik ve beraberlik için hainlere karşı gelindiğine vurgu yapan Kaymakçı, şunları kaydetti:

"Milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde şehit olan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı hain FETÖ'cü darbecilere bırakmamıştır. Bugün bizlere düşen, tarihimizden aldığımız güçle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, Türkiye sevdamız için birlik beraberlik içerisinde çalışmaya devam etmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz'un yıl dönümünde; bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını, kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimiz ile aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyoruz."

Süloğlu Kaymakamı Kaya'nın mesajı

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında bir taraftan 251 vatandaşı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan dünyada eşine az rastlanır bir direnişe şahit olmanın gururunun yeniden yaşandığını belirtti.

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kaya, şehitleri saygı ve rahmetle anarak gazilere sağlıklı bir yaşam temennisinde bulundu.

Türk milletinin FETÖ'cülere karşı "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" düsturuyla hareket ederek karşı koyduğunu dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Milletimizin her bir ferdi, ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için gerektiğinde gözünü kırpmadan canını feda edebileceğini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sokaklara çıkıp darbeci hainlere karşı ve onların sahiplerine göstermiştir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yek vücut olarak bu ihanetin karşısında durmuş, bir kez daha, canı pahasına, inancına, ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve milli egemenliğine sahip çıkmıştır."