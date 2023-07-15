15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yılında Edirnekapı'daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, şehitlerin bedel ödediğini ve milletin devleti yaşatmak için büyük bir fedakarlık yaptığını belirtti.

15 TEMMUZ darbe girişiminin 7'nci yılında Edirnekapı'daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde konuyan İstanbul Valisi Davut Gül, "Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, kendisinin, milletimizin ferasetiyle şehitlerimizin, gazilerimizin ödediği bedelle bu devleti uçurumun kenarından alarak inşallah sonsuza kadar yaşatmak için bir bedel ödedi. Şehitlerimiz bu ihanet kalkışmasının şahitleri, onlara Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.<15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yılında Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, şehit aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, şehitlere kabirleri başında dualar edildi, karanfiller bırakıldı. Vali Davut Gül, tören sonrasında açıklama yaptı.