15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı: 15 Temmuz'u Unutturmamalıyız

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 15 Temmuz'un doğru anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti. Gündüz, darbe girişiminin Türk milletinin direnişiyle bertaraf edildiğini vurgulayarak, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini ifade etti.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "15 Temmuz gibi hain darbelerin bir daha yaşanmaması için hepimizin 15 Temmuz'u doğru anlaması, doğru okuması ve gelecek nesillere doğru aktararak unutturmaması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Gündüz, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin Türk milletinin direnişiyle, demokrasiye ve seçilmişe olan inancıyla bertaraf edildiğini vurguladı.

Darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini anımsatan Gündüz, "251 vatan evladının şehit olduğu, 2 bin 196 vatandaşımızın gazi olduğu karanlık gecede yaşananlar unutulmamıştır." ifadesini kullandı.

15 Temmuz gecesi yaşananları aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

"FETÖ'cülere karşı yoğun direnç gösterdik. Şehitliği göze aldık. Ama onların hesap edemediği bir mucize gerçekleşti, milletimiz birkaç saat içinde vatan ekseninde birleşti. Türkiye'nin her köşesinde yüz binler sokaklara aktı. Kitleler tanklara, kurşunlara karşı yürüdü. Yaşlılar, gençler, kadınlar kurşunlara meydan okuyor, tarih değiştiriyordu. Türk milletinin feraseti sayesinde dedelerimizden aldığımız miras ile Çanakkale ruhu, yeniden ayağa kalkmıştı."

Gündüz, "15 Temmuz gibi hain darbelerin bir daha yaşanmaması için hepimizin 15 Temmuz'u doğru anlaması, doğru okuması ve gelecek nesillere doğru aktararak unutturmaması gerekmektedir. 15 Temmuz'u sulandırarak unutturmaya çalışanlar var. Biz dernek olarak yaptığımız etkinlik ve faaliyetlerle 15 Temmuz ruhunu sürekli canlı tutuyor ve gerekli özeni göstererek unutturmamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.