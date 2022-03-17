15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ TAŞIDIĞI EROİN İLE YAKALANDI

İSTANBUL 15 Temmuz Demokrasi Otogar'ında hareketlerinden şüphelenilen yabancı uyruklu kişinin üstünden 3 kilo 850 gram uyuşturucu madde çıktı. H.S.'nin üstündeki eroin maddesiyle birlikte, Ankara'ya gideceği öğrenildi.

Olay, 15 Mart Salı günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. Otogar içerisinde genel asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri yabancı uyruklu H.S.'yi durdurdu. Şüphelinin, yanında taşıdığı çantayı inceleyen polis ekipleri çanta içerisinde 2 parça halinde toplam 3 kilo 850 gram eroin maddesi tespit etti. Gözaltına alınan H.S.'nin, ifadesinde taşıdığı eroin maddesi ile birlikte Ankara'ya gideceği öğrenildi. Adli makamlarca 16 Mart Çarşamba günü H.S. hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan tutuklama kararı verildi. Tutuklama kararının ardından H.S. Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.