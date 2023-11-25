15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Otobüslere Kış Lastiği Denetimi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik kış lastiği denetimi yapıldı. Otobüslerde kış lastiği olup olmadığı ve kış lastiklerinin uygunluğu kontrol edildi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik kış lastiği denetimi yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri durduran ekipler, kış lastiği denetimi yaptı. İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesinde gerçekleştirilen denetimde, otobüslerde kış lastiği olup olmadığı ve kış lastiklerinin uygunluğu kontrol edilirken, otobüslerin lastik diş derinlikleri yasal sınır göz önünde bulundurularak ölçüldü. Şoförlerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara da emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Şoförlerden Muhammed Aksu, "Bizler de emniyet kemeriyle ilgili olarak anonslar yapıyoruz. Kışlık lastiklerimizi de taktık. İnşallah yolumuz açık olur. Kötü hava koşullarında kış lastiği aracı savurmaz frenlerde sıkıntı yaratmaz. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz" dedi.