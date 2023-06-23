15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetimler sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim gerçekleştirildi. Denetimde, otobüslerin lastik derinliği, belge ve ekipman kontrolleriyle birlikte, şoförlerin belgeleri de kontrol edildi. Denetimde polis ekipleri, yolculara emniyet kemerinin önemini anlatan broşürler dağıtılırken, bilet ve fiyat kontrolleri de gerçekleştirildi. Kemer takmayan yolcular, polis ekipleri tarafından alana getirilen kaza simülasyon aracına davet edildi. Simülasyon aracına davet edilen yolcular, olası bir kaza anında yaşananları deneyimledi. Muş'a gittiği öğrenilen ve denetimde durdurulan bir otobüsün koridoru ile merdivenlerinde usulsüz bir şekilde yolcu taşındığı tespit edildi. Otobüs şoförü Masum Ürün'e biletsiz yolcu taşıma suçundan 3 bin 584 lira ceza yazıldı. Usulsüz taşınan yolcular ise otobüsten indirildi. Otobüs firmasının yetkilisi ve otobüs şoförü yerde yolcu taşınmadığını, yerde oturanların koltuklara çocuklarını oturtan ebeveynler olduğunu öne sürdü.

"KOLTUKLARI ÇOCUKLARINA BIRAKIP YERE OTURMUŞLAR"

Otobüsün şoförü Masum Ürün "Yazıhaneci yüzünden ceza yedim. Yolcular koltukları çocuklarına bırakıp yere oturmuşlar, cezayı da biz yedik" dedi. Firma yetkilisi ise önce 'Ceza yazılmadı, yerde oturmuyorlardı', sonrasında ise, "Yerde oturanların iki üç tane çocukları vardı, bunlar 6-7 yaşında çocuklar oldukları için memur bey bizlere niye bilet kesmediğimizi sordu. Biletleri de yoktu, 3-4 yaşındaki çocuğa bilet kesemedik. Ceza yazıldı da ufak bir ceza yazıldı 1000 TL" dedi.

"ARAÇ DÖNDÜĞÜ ANDA DAHA ÇOK KORKTUK"

Otobüste kemer takmadığı için polis ekiplerince kaza simülasyon aracına davet edilen Esmanur Elmacı "Başım çok döndü, kemer zor tutuyor gibiydi. Kemerle dahi çok kötüydü. Kemersiz olsak ölmüştük içeride. Bundan sonra kemer takmayı ihmal etmem. Çünkü, araba duruyordu ve buna rağmen ölecek gibiydik içeride, kendi etrafında dönmesine rağmen. Benim biraz kapalı alan korkum var, araç döndüğü anda daha çok korktuk" ifadelerini kullandı.

"DENETİM HER ZAMAN LAZIM"

Yolculardan Tülay Otru, "Bu denetimler çok hoşumuza gidiyor, denetim her zaman lazım. Hele ki böyle uzun yola çıkan otobüslerde ve toplu taşımada çok önemli. Adana'ya 90 yaşındaki annemi bayram için ziyaret etmeye gidiyorum. Emniyet kemeri takarım, araç kullanırken de hemen, ilk önce emniyet kemeri takan bir şoförüm" dedi. Yolculardan Kenan Kılıç ise, "Denetim iyidir aslında. Yolculuk Adana'ya akraba ziyareti ve bayram için. Bir 10 günümüz var değerlendirelim dedik, biraz zor oldu ama bilet bulabildik. Polisler uyarıyorsa emniyet kemeri tabi ki takarım" şeklinde konuştu.