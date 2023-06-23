15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim: Otobüs şoförüne ceza yazıldı

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüslerin lastik derinliği, belge ve ekipman kontrolleriyle birlikte, şoförlerin belgeleri de kontrol edildi. Denetimde otobüsün koridorunda ve merdivenlerinde yolcu taşıdığı tespit edilen bir otobüs şoförüne 3 bin 584 lira ceza yazıldı.

Hami YEŞİLYURT / BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimler sürüyor. Denetimde otobüsün koridorunda ve merdivenlerinde yolcu taşıdığı tespit edilen bir otobüs şoförüne 3 bin 584 lira ceza yazıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim gerçekleştirildi. Denetimde, otobüslerin lastik derinliği, belge ve ekipman kontrolleriyle birlikte, şoförlerin belgeleri de kontrol edildi. Denetimde polis ekipleri, yolculara emniyet kemerinin önemini anlatan broşürler dağıtılırken, bilet ve fiyat kontrolleri de gerçekleştirildi. Kemer takmayan yolcular, polis ekipleri tarafından alana getirilen kaza simülasyon aracına davet edildi. Simülasyon aracına davet edilen yolcular, olası bir kaza anında yaşananları deneyimledi. Muş'a gittiği öğrenilen ve denetimde durdurulan bir otobüsün koridoru ile merdivenlerinde usulsüz bir şekilde yolcu taşındığı tespit edildi. Otobüs şoförü Masum Ürün'e biletsiz yolcu taşıma suçundan 3 bin 584 lira ceza yazıldı. Usulsüz taşınan yolcular ise otobüsten indirildi. Otobüs firmasının yetkilisi ve otobüs şoförü yerde yolcu taşınmadığını, yerde oturanların koltuklara çocuklarını oturtan ebeveynler olduğunu öne sürdü.

"KOLTUKLARI ÇOCUKLARINA BIRAKIP YERE OTURMUŞLAR"

"ARAÇ DÖNDÜĞÜ ANDA DAHA ÇOK KORKTUK"

"DENETİM HER ZAMAN LAZIM"

Yolculardan Tülay Otru, "Bu denetimler çok hoşumuza gidiyor, denetim her zaman lazım. Hele ki böyle uzun yola çıkan otobüslerde ve toplu taşımada çok önemli. Adana'ya 90 yaşındaki annemi bayram için ziyaret etmeye gidiyorum. Emniyet kemeri takarım, araç kullanırken de hemen, ilk önce emniyet kemeri takan bir şoförüm" dedi. Yolculardan Kenan Kılıç ise, "Denetim iyidir aslında. Yolculuk Adana'ya akraba ziyareti ve bayram için. Bir 10 günümüz var değerlendirelim dedik, biraz zor oldu ama bilet bulabildik. Polisler uyarıyorsa emniyet kemeri tabi ki takarım" şeklinde konuştu.