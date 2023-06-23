Kurban Bayramı'na günler kala İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk artmaya devam ediyor. Vatandaşlar memleketlerine gitmek için otogarda yoğunluk oluştururken, otobüs şirketleri de ek seferler düzenlemeye başladı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu arttı

İSTANBUL - İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu her geçen saat artmaya devam ediyor. Bayram tatilini memleketlerine geçirmek isteyen vatandaşlar, otogarda yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı'na günler kala İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yoğun günlerini yaşamaya devam ediyor. Aile ve akraba ziyareti için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu. Otobüs şirketleri ise yolcu yoğunluğu üzerine ek seferler düzenlemeye başladı.

Nazmiye Karayaz bayram tatilinin oldukça yoğun geçeceğini belirterek, "Zonguldak Ereğli'ye, memlekete gidiyorum. Annem, babam ve kardeşlerim orada. 2 ay kadar kalmayı düşünüyorum. Kurban keseceğiz, akrabaları ziyaret edeceğiz, fındık toplayacağız, düğünümüz var. Düğün yapacağız. Baya bir yoğun geçecek tatilimiz" dedi.

"Bayram yapacağız"

Semra Körpe ise memleketine gidip ailesi ile vakit geçireceğin, dile getirerek, "Bayram tatili için memlekete gidiyorum. Annem, babam, kardeşlerim orada. Gezeceğiz, dolaşacağız. Bayram yapacağız" ifadelerini kullandı.

"15 gün daha yoğunluk devam eder"

Otogar esnafı esnaflarından Oktay İnan ise, "3-5 gündür yoğunluk yapıldı. Şu anda bayram dolayısıyla arabalarda kesinlikle yer yok. Gelen her araba dolu gidiyor. Bayramda biraz dikkatli gitmemi lazım. Bayramı bu yoğunlukla geçiririz. Yaz tatili de geldiği için, ilave olarak bu yoğunluk devam edecek. 15 gün daha yoğunluk devam eder" şeklinde konuştu.