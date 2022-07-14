'15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni, 53 bin 860 kişi ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl açılışı yapılan '15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni, 9 ayda 400'ü yabancı 53 bin 860 kişi ziyaret etti.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında bulunan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, geçen yıl 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Ardından kısa süreliğine tadilata giren müze, 29 Ekim 2021'de tekrar ziyarete açıldı. Müzeyi geçen 9 aylık sürede 400'ü yabancı 53 bin 860 kişi ziyaret etti. Müze, 'Türkiye'de ve dünyada darbeler', 'Bir mermi tehdidi', 'Karanlığa atılmak', 'En uzun gece', 'İz bırakanlar', 'sela', 'Şehitlere saygı' ve 'Demokrasi nöbetleri' olarak adlandırılan 8 salondan oluşuyor.

Görüntü dökümü:

- Müzenin kısımları

- Ziyaretçiler

- Ziyaretçilerle röportajlar

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Sibel CAN- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,