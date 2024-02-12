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15 Temmuz darbe gecesi Atatürk Havalimanı işgal girişiminde bulunan asker yakalandı

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Ankara'da düzenlenen operasyonda, 15 Temmuz darbe gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı ve kulesini işgal etmeye çalışan askerlerden olduğu belirlenen E.E. yakalandı ve FETÖ/PDY üyeliği suçundan tutuklandı.

15 Temmuz 2016'da darbe gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı ve kulesini işgal etmeye çalışan askerlerden olduğu belirlenen E.E., Ankara'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. E.E., FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Polatlı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye üye olanlara yönelik operasyon düzenledi. 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs' suçundan arandığı tespit edilen E.E.'nin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Yapılan baskında E.E., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 15 Temmuz 2016'da Atatürk Havalimanı ve kulesini işgal etmeye çalışan askerlerden olduğu belirlenen E.E., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.E., çıkarıldığı mahkemece FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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