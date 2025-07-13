15 Temmuz'da Türk Kahramanları Tiyatro Gösterisi

15 Temmuz Derneğince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla Türk tarihinden kahramanlık destanlarının anlatıldığı tiyatro gösterisi düzenlendi.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ndeki "Türk Kahramanları" temalı tiyatro gösterisini aileler çocuklarıyla birlikte izledi.

Dede Korkut hikayelerinden esinlenerek hazırlanan "Yiğitlik Nerede?" adlı tiyatro oyununda, oyuncular, Bamsı Beyrek ve Deli Dumrul'un çocukluk yıllarını anlatarak, cesaret ve aile bağları temasını çocuklara aktardı.

Oyunun başrol oyuncularından tiyatro sanatçısı Kevser Coşkun, gösteri sonrası yaptığı açıklamada, kendilerinden bir tiyatro oyunu istendiğinde, tarihten bir karakter seçmenin önemli olduğunu düşündüklerini belirterek, "Dede Korkut, Türk'ün kahramanlık hikayelerini yazan, destanlarımızı bugüne ulaştıran bir şahsiyettir." dedi.

Gösterinin çocuklar üzerinde olumlu etki bırakmasını istediklerini söyleyen Coşkun," Deli Dumrul ve Bamsı Beyrek'ten esinlenerek, çocuklarımıza yiğitliğin bilekte değil yürekte olduğunu, sevginin tüm kapıları açabileceğini anlatmak istedik. Anne duasının ne kadar kıymetli olduğunu da vurguladık." diye konuştu.

Kevser Coşkun, asıl amaçlarının, yarının umudu olan çocuklara dünü ve dündeki kahramanları anlatmak olduğunu dile getirdi.

Tiyatro oyununun sonunda oyuncular, çocuklar için iyilik ve merhamet temennilerini dile getirdi.