15 Temmuz'da tankın üstüne çıkan adam: Yine olsa aynısını yaparım

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında tankın üstüne çıkan Halil Algan, yaşadıklarını anlattı. Kurşunla ağır yaralanan ve felç olan Algan, vatanını savunmaktan hiç pişmanlık duymadığını söyledi.

İSTANBUL'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında durdurmak istediği tankın üstüne çıkan Halil Algan (52), buradaki askerlerin kurşunuyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Algan, 45 gün yoğum bakımda kaldı. Kurşunun koltuk altından girerek omuriliğine verdiği zarar sonucu belden aşağısı felç olan Algan, yaşamını yatağa bağımlı olarak sürdürüyor. Yaşadıklarını anlatan Algan, "Şükürler olsun Allah'ıma hiç pişmanlık duymadım. Yine olsa, aynısını yaparım. Zaman geriye gitse diyelim, o tanka çıkar mıyım? Evet, yine çıkarım, yine darbecilere karşı vatanımı savunurum" dedi.

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan 2 çocuk babası Halil Algan, FETÖ terör örgütünün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından, Bağcılar Güneşli'de yürüdükleri sırada insanların arasına dalan bir tankı durdurmak için beraberindekilerle üzerine çıktı. Tankın içindeki askerlerin açtığı ateşle ağır yaralanan Algan, hastaneye kaldırıldı. Burada 45 gün yoğun bakımda kalan Algan, kurşunun koltuk altından girerek omuriliğine verdiği zararın ardından yatağa bağımlı kaldı. Memleketi Mardin'e dönen Algan, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'ndeki evinde yaşamaya başladı. Fizik tedavi görmeye devam eden ve 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını DHA'ya anlatan Algan, o gece hiç pişmanlık yaşamadığını ve aynı durumun tekrar yaşanması durumunda yine vatanını savunmak için elinden geleni yapacağını söyledi.