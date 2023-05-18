15 Temmuz'da sosyal medyadan Romanlara hakaret eden sanığa 5 ay hapis

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sokağa çıkan Roman vatandaşlara sosyal medya üzerinden hakaret eden Ç.K. (38), 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Keşan'da yaşayan Ç.K., 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sokağa çıkan Roman vatandaşlara sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaptı. Yeniden Refah Partisi Keşan İlçe Başkanı Selim Uyar'ın şikayeti üzerine Ç.K. hakkında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığa dayanarak alenen aşağılama' suçundan dava açıldı. Keşan 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık Ç.K., suçlamayı kabul ederek, paylaşımı kendisinin yaptığını söyledi. Mahkeme, suçu işlediğine kanaat getirilen Ç.K.'ya 5 ay hapis cezası verdi.