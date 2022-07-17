15 Temmuz'da hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli adli kontrolle serbest İZMİR'de 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Ş.Y. (57), gözaltına alındı. İZMİR'de 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Ş.Y. (57), gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle Ş.Y., önceki gün gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ş.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen 15 Temmuz'da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı. Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 15 Temmuz'da hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli adli kontrolle serbest - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.