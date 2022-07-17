15 Temmuz'da hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli adli kontrolle serbest - Haberler

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15 Temmuz'da hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli adli kontrolle serbest

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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15 Temmuz'da hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli adli kontrolle serbest

İZMİR'de 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Ş.Y. (57), gözaltına alındı.

İZMİR'de 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Ş.Y. (57), gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle Ş.Y., önceki gün gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ş.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen 15 Temmuz'da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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