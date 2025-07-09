15 Temmuz'da Metro Seferleri Ücretsiz Olacak

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olacağına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Mesela, Başkentray, Marmaray, İZBAN ve diğer hatlar, 15 Temmuz Salı günü ücretsiz hizmet verecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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