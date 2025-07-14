15 Temmuz'da Askeri Müzeler Ücretsiz Ziyarete Açık
Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde askeri müzelerin ücretsiz ziyaret edileceğini duyurdu. İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar birçok müze halka açılacak.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde askeri müzelerin ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, ücretsiz ziyaret edilebilecek askeri müzelerin listesine yer verildi.
Ziyarete açılacak müzeler şöyle:
"İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler, İzmir Müze Gemiler, Çanakkale Deniz Müzesi, İskenderun Deniz Müzesi, Mersin Deniz Müzesi, Ereğli/Zonguldak Deniz Müzesi."
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel