15 Temmuz'da Askeri Müzeler Ücretsiz Ziyarete Açık

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde askeri müzelerin ücretsiz ziyaret edileceğini duyurdu. İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar birçok müze halka açılacak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde askeri müzelerin ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, ücretsiz ziyaret edilebilecek askeri müzelerin listesine yer verildi.

Ziyarete açılacak müzeler şöyle:

"İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler, İzmir Müze Gemiler, Çanakkale Deniz Müzesi, İskenderun Deniz Müzesi, Mersin Deniz Müzesi, Ereğli/Zonguldak Deniz Müzesi."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
Napoli'den Osimhen için yeni hamle! Galatasaray'dan bakın ne istediler

Napoli'den yeni hamle! Galatasaray'dan bakın ne istediler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanların efsane forveti Andy Carroll, 6. Lig takımına imza attı

Bir zamanların efsane forvetiydi, 6. Lig takımına imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.