15 TEMMUZ'DA 2. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI'NDAKİ OLAYLARA İLİŞKİN YENİDEN GÖRÜLEN DAVADA KARAR

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar avukatlarıyla katılırken, bazıları ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"DARBECİLERLE HERHANGİ BİR İLİŞKİM YOKTUR"

"BİRLİKTEN AYRILMANIN YOLLARINI ARADIM"

4 SANIĞA 15'ER YIL, 5 SANIĞA İSE 13'ER YIL HAPİS CEZASI

DAVANIN GEÇMİŞİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel