15 TEMMUZ BELGESELİNİN GALASI YAPILDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan 'Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar' belgeselinin galası yapıldı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi şehitleri, gazileri ve tanıklarının birbirinden farklı hikayeleri, 'Türkiye Aşkına Geride Kalanlar' adıyla belgesel oldu. Yönetmenliğini Mesut Gengeç'in yaptığı ve 6 yıllık bir çalışmanın ürünü olan 45 dakikalık belgeselin galası bu akşam Beyoğlu Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.

Galaya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya, şehit yakınları ile gaziler, aileleri ve askeri, sivil davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Ali Yerlikaya, 15 Temmuz 2016 tarih milletimizin acıyla, gözyaşıyla, cesareti ve vatan aşkıyla yazdığı, uğruna çok büyük bedeller ödediği koskoca bir destandır. Bu destanı, vazgeçmeyenler ve gerisini asla düşünmeyenler yazmıştır. Bu destanı sizler yazdınız Allah hepinizden razı olsun. 15 Temmuz'da o ihanet gecesinde, bugüne kadar Türkiye'de emsali görülmemiş bir darbe girişimi yaşandı. Daha önceki hiçbir darbeyle kıyaslanmayacak bu girişim, Türk siyasi hayatının en büyük kırılma noktalarından biri olarak tarihe geçti. Milletimizin alın teriyle, vatanımızı korusun diye alınan silahlar, bir grup hain teröristçe milletimizin üzerlerine çevrildi ve ateş edildi. O karanlık gecede uçaklar, milletimizin üzerine bombalar yağdırdı, tanklar insanlarımızı ezdi. Gazi Meclisimiz, işgal döneminde bile uğramadığı ağır bir saldırıyla karşılaştı. Ancak, o ihanet gecesinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar' sözlerinden sonra, yüzbinlerce cesur yürek meydanlara koştu, milli iradesine sahip çıktı. Kimi, korkusuzca tankların önüne yattı. Kimi, üzerlerine yağan kurşunlara rağmen bir geri adım dahi atmadı. ve hepsinin ellerinde, o hain darbecileri tir tir titreten tek bir şey vardı Ay yıldızlı şanlı bayrağımız dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 'Türkiye Aşkına Geride Kalanlar' belgeselinin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından Vali Yerlikaya, bir süre şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel