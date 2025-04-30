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15 Suçtan Aranan Hükümlü Nevşehir'de Yakalandı

15 Suçtan Aranan Hükümlü Nevşehir'de Yakalandı
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Samsun'da 15 suç dosyasından toplam 49 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan İsmet Çubukçu, Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

SAMSUN'da 15 suç dosyasından toplam 49 yıl 1 ay hapisle aranan hükümlü, Nevşehir'de saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçları başta olmak üzere 15 suç dosyasından toplam 49 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve 2023'ten beri aranan İsmet Çubukçu'nun (63) yakalanması için çalışma yürüttü. Ekipler, firari hükümlünün Nevşehir'de olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü işlemleri için Samsun'a getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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