15 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde aracı ile sele kapılıp kaybolan Muhittin Saraç'ın 15 saat sonra, saat 11.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Sele kapıldığı noktaya 7 kilometre mesafede bulunan Saraç'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
15 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde aracı ile sele kapılıp kaybolan Muhittin Saraç'ın 15 saat sonra, saat 11.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Sele kapıldığı noktaya 7 kilometre mesafede bulunan Saraç'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.