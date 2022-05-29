15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel