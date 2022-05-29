Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi

AA - Özcan Yıldırım - Güncel
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Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine nefes aldırmamaya devam ediyor. Bu kapsamda Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

TSK, sınır ötesindeki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Son operasyondaki bilançoyu MSB sosyal medya hesabından paylaştı.

SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi.

"15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/ Ypg'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi"

Saldırı hazcılığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Zeytin Dalı Saldırı YPG PKK Güncel Haberler

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