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15. Pekin Uluslararası Film Festivali Başladı

15. Pekin Uluslararası Film Festivali Başladı
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Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 15. Pekin Uluslararası Film Festivali, açılış töreniyle kapılarını açtı. Festivalde 17 film yarışırken, 300'den fazla film izleyicilerle buluşacak.

Çin'de 15. Pekin Uluslararası Film Festivali (BJIFF) açılış töreniyle başladı.

Açılış töreni, başkent Pekin'in kuzeydoğusundaki Yançi Gölü Toplantı ve Sergi Merkezi'nde düzenlendi.

Tören öncesinde düzenlenen kırmızı halı geçişinde dünya ve Çin sinemasının bazı unutulmaz filmleri ve karakterleri aktörlerce canlandırıldı.

Filmleriyle festivalde yer alan sinemacılar ve uluslararası konuklar kırmızı halıda boy gösterdi.

Festivalin yarışma bölümünde farklı ülkelerden 17 film yarışacak. Çinli sinema yönetmeni ve oyuncusu Ciang Vın başkanlığındaki 7 kişilik jüri, 10 kategoride ödüle değer filmleri seçecek.

"Tientan" (Gök Tapınağı) adı verilen ödüller, 27 Nisan'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Festivalde yarışma filmlerinin yanı sıra aralarında sinema klasikleri ve güncel popüler yapımların olduğu yaklaşık 300 film izleyicilerle buluşacak.

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Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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